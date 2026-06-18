В Подольске снесли жилой дом 1917 года постройки
Двухэтажный кирпичный жилой дом, построенный 109 лет назад и находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Железнодорожная в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь дома составляла более 550 квадратных метров. Обследование показало высокую степень износа строительных конструкций.
«Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас снос завершён. Участок, который занимал дом, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.
Всего на территории округа Подольск выявили 477 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 380 проблемных объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.