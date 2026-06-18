В Подольске снесли жилой дом 1917 года постройки

18 июня 2026, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный жилой дом, построенный 109 лет назад и находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Железнодорожная в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь дома составляла более 550 квадратных метров. Обследование показало высокую степень износа строительных конструкций.





«Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.