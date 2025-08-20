Достижения.рф

Жителей Подмосковья пригласили на первый Всероссийский форум молодых отцов

Фото: molodost.ru

Жители Московской области могут стать участниками первого Всероссийского форума молодых отцов «Настоящие отцы». Он пройдёт 15-20 октября 2025 года в Хабаровске, сообщили организаторы.



Это уникальное событие, объединяющее пап и детей для обмена опытом, обучения и совместного творчества. Заезд участников – 14 октября, отъезд – 21 октября.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация продлится до 8 сентября.

«Папы смогут принять участие в лекциях от ведущих экспертов по вопросам отцовства, воспитания и семейных ценностей; стратегических сессиях и дискуссиях; мастер-классах по созданию сообществ и работе в медиа; разработке и презентации собственных проектов в сфере отцовства», – говорится в сообщении.
Детям, в свою очередь, предложат поучаствовать в творческих мастерских и развивающих играх; выполнить вместе с папами «секретные миссии»; общаться, знакомиться и весело проводить время.

Формат форума – «отец + ребёнок». Форум будет организован в комплексе RUMA. Это современная площадка, отражающая культурное наследие Хабаровского края.


Лора Луганская

