Любовь Макеева из Подмосковья завоевала серебро на соревнованиях по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представительница Московской области Любовь Макеева заняла второе место на XXIV всероссийских соревнований по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Любовь Макеева, выступающая в весовой категории 60 килограммов, выиграла серебряную медаль. На высшую ступень пьедестала в этой категории поднялась спортсменка из Ярославской области, а третье место разделили представительницы Нижегородской области и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.XXIV всероссийские соревнования по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин проходили в Твери с 28 апреля по 4 мая, участие в турнире приняли 90 спортсменов из 24 регионов.
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