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Любовь Макеева из Подмосковья завоевала серебро на соревнованиях по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Представительница Московской области Любовь Макеева заняла второе место на XXIV всероссийских соревнований по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Любовь Макеева, выступающая в весовой категории 60 килограммов, выиграла серебряную медаль. На высшую ступень пьедестала в этой категории поднялась спортсменка из Ярославской области, а третье место разделили представительницы Нижегородской области и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
XXIV всероссийские соревнования по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин проходили в Твери с 28 апреля по 4 мая, участие в турнире приняли 90 спортсменов из 24 регионов.

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В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы
06 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

На еженедельном оперативном совещание в Павлово-Посадском городском округе обсудили организацию торжественных событий по случаю Дня Победы. Совещание провёл глава муниципалитета Денис Семёнов, сообщили в пресс-службе администрации.
«9 мая состоится возложение цветов к памятникам и обелискам: в 10:00 – у памятника павшим землякам в Электрогорске, в полдень – в Парке Победы Павловского Посада. В 12:20 от парка стартуют авто-, мото- и велопробеги по памятным местам. С 11 до 18 часов в парках Павловского Посада и Электрогорска для жителей и гостей пройдёт праздничная программа «Подвиг. Победа. Память». Состоятся концерты, акция «Вальс Победы». Будет работать полевая кухня, пройдёт сбор гуманитарной помощи», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Вечером, с 18 часов до 22 часа, жителей и гостей пригласят на концерты на городском бульваре в Электрогорске и на площади Революции – в Павловском Посаде. На сцену выйдут заслуженная артистка России Марина Девятова, ансамбли Минобороны и ВДВ.
«В этом юбилейном году мы решили не проводить фейерверк. Это время требует особого, уважительного отношения и вдумчивого подхода. Делаем акцент на добрых делах, словах благодарности и памяти, патриотическом воспитании молодёжи», – сказал Семёнов.
Обсудили на совещании и техническую готовность служб к непогоде – согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается мокрый снег. Мособлэнерго поручено мобилизовать все силы и быть в полной готовности к возможным технологическим инцидентам, чтобы обеспечить жителей электричеством.

Помимо этого, было дополнительно доложено о завершении ремонта памятников и скором окончании установки праздничных конструкций.

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Сообщения о борщевике в Подмосковье стали принимать круглосуточно
06 мая 2025, 16:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Голосовой помощник подключили в мае к горячей линии Минсельхозпрода Московской области по борщевику, благодаря этому звонки с информацией об обнаружении мест произрастания этого опасного сорняка теперь принимаются круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства.
«Голосовой помощник, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта, круглые сутки принимает информацию о борщевике обрабатывает её, а сложные задачи передаёт операторам», — отмечается в сообщении.
Звонки на подмосковную горячую линию по борщевику принимаются по телефонам: 7-800- 550-65-22 и 7-495-668-01-25.

Первый этап обработки Подмосковья от борщевика стартовал в мае и продлится до середины июня, а повторная обработка будет проводиться с конца июня по сентябрь. В план по обработке включено свыше 23.6 тыс. га муниципальных земель. Удалением борщевика на частных территориях должны заниматься владельцы участков.

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В Музее-заповеднике Чайковского отметят 185-летие композитора
06 мая 2025, 16:27

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 7 мая торжественно отпразднуют 185-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В полдень состоится возложение цветов к памятнику композитору в городе у Торговых рядов. Молодёжный центр «Стекольный» в рамках празднования устроит флешмоб, участие в котором смогут принять все желающие. Для волонтёров будет организована экскурсия по мемориальному комплексу. В ходе неё на мемориальном рояле в кабинете-гостиной композитора исполнят его произведения.
«Для гостей Музея-заповедника организуют экскурсии по мемориальному дому в 11, 12 и 14 часов. С 13 до 18 часов пройдёт игровая программа для маленьких гостей «Как прекрасен этот мир». Юные участники познакомятся с миром музыки и искусства, смогут принять участие в мастер-классе «Брошь «Ландыш» и тематической экскурсии «Чайковский – история успеха». Весь день будут доступны квесты «Все искусства в гости к нам» и «Музейное путешествие», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Завершит праздник концерт Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. В программе - фрагменты опер «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Пиковая дама» и «Иоланта».

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В Чехове задержали водителя, насмерть сбившего подростка на питбайке
06 мая 2025, 16:09

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Полицейские задержали в муниципальном округе Чехов предполагаемого виновника ДТП, в результате которого погиб подросток на питбайке. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Вечером 5 мая на 20-м км. автодороги «Чехов – Кресты» водитель автомобиля Opel совершил попутное столкновение с питбайком, после чего покинул место аварии. 17-летний мотоциклист погиб.
«После ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали по месту проживания на территории городского округа Чехов», – отметила Петрова
По её словам, 60-летний местный житель доставлен в территориальный отдел внутренних дел» для проведения следственных действий.

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Сборная Подмосковья выиграла всероссийский турнир по хоккею на траве
06 мая 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на всероссийских отборочных соревнованиях «Юность России» среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В групповом этапе подмосковная сборная Подмосковья победила во всех матчах и вышла в полуфинал турнира, где встретилась с командой из Свердловской области. Основное время закончилось вничью — со счётом 2:2, поэтому пришлось проводить серию буллитов, в которой подмосковные спортсмены выиграли со счётом 3:0. А в финальной игре Московская область одержала победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 4:1», — говорится в сообщении.
Представители Московской области также получили индивидуальные награды: лучшим игроком соревнований признали Павла Березнова, а лучшим нападающим — Вадима Стебенькова.

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