Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях ЦФО по кендо

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кендо и турнире «Кубок трёх воинов», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На чемпионате ЦФО Валерия Острикова из Балашихи поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, а Николай Ильин из Егорьевска стал третьим», — говорится в сообщении.На первенстве ЦФО подмосковные спортсмены завоевали семь медалей. В категории 11-14 лет золото выиграл Артём Гранков, бронзу — Даниил Ворожейкин, а в командных соревнованиях — серебро. В категории 15-17 лет лучшим стал Никита Покушев, а Ростислав Кохов и Кирилл Данилов стали бронзовыми призёрами. В командном первенстве эта тройка завоевала золото.
Кроме того, в «Кубке трёх воинов» подмосковная команда в составе Александра Ильина, Валерии Остриковой и Артема Гранкова завоевала серебро.
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