Сборная Подмосковья выиграла всероссийский турнир по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Московской области одержала победу на всероссийских отборочных соревнованиях «Юность России» среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В групповом этапе подмосковная сборная Подмосковья победила во всех матчах и вышла в полуфинал турнира, где встретилась с командой из Свердловской области. Основное время закончилось вничью — со счётом 2:2, поэтому пришлось проводить серию буллитов, в которой подмосковные спортсмены выиграли со счётом 3:0. А в финальной игре Московская область одержала победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 4:1», — говорится в сообщении.Представители Московской области также получили индивидуальные награды: лучшим игроком соревнований признали Павла Березнова, а лучшим нападающим — Вадима Стебенькова.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях ЦФО по кендо
Волейболистки «Заречья-Одинцова» впервые за 15 лет стали призёрами Кубка России
Баскетболисты из Химок одержали вторую победу над командой «Зенит-2»
Лев Каштанов