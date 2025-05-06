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Волейболистки «Заречья-Одинцова» впервые за 15 лет стали призёрами Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал бронзу Кубка России по волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место девушки со счётом 3:2 обыграли соперниц из «Ленинградки». Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках «Финала шести» розыгрыша Кубка страны. Для «Заречья» эта бронзовая медаль стала первой за 15 лет. В последний раз подмосковные спортсменки поднимались на пьедестал Кубка России в 2010 году.

Помимо этого, Ева Павлович Мори была объявлена лучшим связующим игроком турнира.
«Для нас это очень важная победа. Было большое желание и рвение, и мы это сделали. Символично, что мы опять попали на команду из Питера. Поэтому можно сказать, что мы поставили жирное троеточие, что «Заречье-Одинцово» хорошо провело сезон», – поделилась капитан подмосковной команды Ольга Бирюкова.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в министерстве, клуб «Заречье-Одинцово» в сезоне 2024/2025 чемпионата России сенсационно завоевал первую в своей истории бронзу. В серии за третье место подопечные Константина Ушакова, уступая со счётом 0-2, вырвали сразу три победы подряд над той же «Ленинградкой».
«Наши девчонки ещё раз показали бойцовский характер и стремление к победе. Выходили на матчи с отличным настроем, в отличной форме. Сегодня вновь, как и в апрельской игре чемпионата России за бронзу, победили «Ленинградку». Спустя 15 лет подмосковная команда вернулась в элиту Суперлиги, взяв трофеи двух главных соревнований», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Кубок России по волейболу среди женских команд проходил с 15 марта по 4 мая. Матчи «финала шести» состоялись в Санкт-Петербурге. Обладателем трофея стали волейболистки из калининградского «Локомотива», обыгравшие в финале казанское «Динамо-Ак-Барс со счётом 3:2.

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За объекты благоустройства за 16 дней проголосовали 376 тыс. жителей Подмосковья
06 мая 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Около 376 тыс. жителей Подмосковья уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Голосование проводится в регионе уже в пятый раз. Оно поможет жителям выбрать, какие территории благоустроить.
«В этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год наблюдаем рост активности жителей. За 16 дней проголосовали уже более 370 тыс. человек. Важно, что жители максимально вовлечены в такую работу. Ведь сделать среду действительно комфортной можно, только учитывая мнение людей», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Жители могут проголосовать за проекты, которые им ближе — обновление детских площадок, строительство скейт-парков, реконструкцию площадей и другие объекты общественной инфраструктуры.

Принять участие в голосовании может любой житель Московской области от 14 лет. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать регион и объект, который следует благоустроить.

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#московская область
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали свыше 3,6 тыс. машин
06 мая 2025, 14:23

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Более 3,6 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения Подмосковья.
«За минувшую неделю с подмосковных улиц на штрафные стоянки увезли 3684 автомобилей, что на 399 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали на прошлой неделе в округе Красногорск — 386. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 362 автомобиля. На третьем месте оказался округ Химки с 313 эвакуированными машинами. Четвёртое место занял округ Мытищи — 306 эвакуированных машин. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, где на штрафстоянки забрали 279 автомобилей.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».

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Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королёве в 2026 году
06 мая 2025, 13:53

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Самую большую поликлинику детско-взрослую Московской области, рассчитанную на тысячу посещений за смену, строят на улице Циолковского в Королёве, сейчас её готовность составляет 35%. Сдать объект в эксплуатацию должны в будущем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Задача — сдать поликлинику в третьем квартале 2026 года. Темпы работ хорошие. Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было всё необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов», — сказал Андрей Воробьёв.
Во взрослом отделении полклиники за смену смогут принять 600 пациентов, в детском — 300, кроме того, в учреждении будет травмпункт на 100 посещений за смену. В поликлинике также предусмотрены дневные стационары на 45 коек для взрослых и 20 коек для детей, Центр амбулаторной онкологической помощи, Центр здоровья, и пр.

«Общая площадь поликлиники – 18 тысяч квадратных метров. В конце мая планируем закончить монолитные работы. Согласно графику, полностью завершить строительство мы должны в конце следующего года, но надеемся, что сделаем это досрочно — в сентябре», — подчеркнул исполнительный директор генподрядной организации Ваник Бадеян.

Фото: пресс-служба г.о. Королёв

Новая поликлиника будет оборудована самой современной медицинской техникой, включая аппараты МРТ, КТ, УЗИ, маммограф, флюорограф и пр. Штат, в который входят около 150 медиков, уже почти полностью укомплектован.

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#здравоохранение
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Антитеррористические учения в школах Подмосковья охватили более 800 тыс. человек
06 мая 2025, 13:37

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Ежегодные всероссийские антитеррористические учения прошли в школах Московской области, их участниками стали сотрудники различных силовых структур, местных властей, а также учителя и ученики, охват учений составил свыше 800 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
«В ходе учений был отработан порядок эвакуации, действий сотрудников охраны, правоохранительных органов, педагогов и учащихся при обнаружении взрывного устройства и при вооружённом нападении на школу», — говорится в сообщении.
Дополнительную проверку в рамках учений проходили системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и всё прочее, что обеспечивает безопасность учебных заведений.

Учения проводились более чем в 1,5 тыс. подмосковных школ.

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#московская область
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На мемориале в Королёве зажгли Вечный огонь
06 мая 2025, 13:22

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Вечный огонь зажгли у памятника «Защитникам Отечества» в королёвском микрорайоне Юбилейный, церемония состоялась в рамках Всероссийского проекта «Газпрома» «Храним огонь Победы», в ней приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Николай Топорков и Владимир Остроухов, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, жители округа и юнармейцы, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция. А благодаря нашим партнёрам — «Газпрому» — она имеет еще один виток, который позволяет оживить мемориалы, что дороги нам и напоминают о Великой Победе. (…) Для меня большая честь принять участие в зажжении Вечного огня. Мира, добра и успехов всем! С наступающим праздником!» — сказал Андрей Воробьёв.
Вечный огонь в Королёве зажгли от частицы огня, который привезли в специальной капсуле из мемориала в Пущине. А туда частицу огня передали от мемориала на Поклонной горе в Москве в рамках эстафеты «Храним Огонь Победы».

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Олег Тельнов рассказал, что группа «Газпром» обеспечивает природным газом более 60 подмосковных мемориалов, все они обслуживаются бесплатно.

«Вечный огонь — это символ памяти о тех людях, которые погибли, сражаясь с врагом, о тех, кто ушёл и уже не вернется. Мы благодарны руководству Московской области, нашего города, что мы зажигаем его здесь, у памятника в Юбилейном, который стоит уже много лет», — отметил ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор, доктор технических наук, профессор, член академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Владимир Остроухов.

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Вечный огонь в Юбилейном стал вторым на территории Королёва. Первый был зажжён десять лет назад на площади Победы.

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