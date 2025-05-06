Волейболистки «Заречья-Одинцова» впервые за 15 лет стали призёрами Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал бронзу Кубка России по волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место девушки со счётом 3:2 обыграли соперниц из «Ленинградки». Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках «Финала шести» розыгрыша Кубка страны. Для «Заречья» эта бронзовая медаль стала первой за 15 лет. В последний раз подмосковные спортсменки поднимались на пьедестал Кубка России в 2010 году.
Помимо этого, Ева Павлович Мори была объявлена лучшим связующим игроком турнира.
Как напомнили в министерстве, клуб «Заречье-Одинцово» в сезоне 2024/2025 чемпионата России сенсационно завоевал первую в своей истории бронзу. В серии за третье место подопечные Константина Ушакова, уступая со счётом 0-2, вырвали сразу три победы подряд над той же «Ленинградкой».
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Помимо этого, Ева Павлович Мори была объявлена лучшим связующим игроком турнира.
«Для нас это очень важная победа. Было большое желание и рвение, и мы это сделали. Символично, что мы опять попали на команду из Питера. Поэтому можно сказать, что мы поставили жирное троеточие, что «Заречье-Одинцово» хорошо провело сезон», – поделилась капитан подмосковной команды Ольга Бирюкова.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как напомнили в министерстве, клуб «Заречье-Одинцово» в сезоне 2024/2025 чемпионата России сенсационно завоевал первую в своей истории бронзу. В серии за третье место подопечные Константина Ушакова, уступая со счётом 0-2, вырвали сразу три победы подряд над той же «Ленинградкой».
«Наши девчонки ещё раз показали бойцовский характер и стремление к победе. Выходили на матчи с отличным настроем, в отличной форме. Сегодня вновь, как и в апрельской игре чемпионата России за бронзу, победили «Ленинградку». Спустя 15 лет подмосковная команда вернулась в элиту Суперлиги, взяв трофеи двух главных соревнований», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.Кубок России по волейболу среди женских команд проходил с 15 марта по 4 мая. Матчи «финала шести» состоялись в Санкт-Петербурге. Обладателем трофея стали волейболистки из калининградского «Локомотива», обыгравшие в финале казанское «Динамо-Ак-Барс со счётом 3:2.
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Лора Луганская