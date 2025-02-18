Людмила Лисятникова стала замглавы подмосковного Минсельхозпрода

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Людмила Лисятникова назначена замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ранее Людмила Леонидовна занимала должность начальника Управления поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Она занималась вопросами поддержки малого и среднего предпринимательства. В Минсельхозпроде регион будет курировать финансово-экономический блок», – пояснили в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что профильные заместители каждый месяц проводят личные приёмы жителей по разным вопросам. Записаться на приём можно по телефону +7 (498) 602-31-13. Информацию о графике встреч размещают на сайте министерства.
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Лора Луганская