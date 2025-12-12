Людмила Воронцова из Химок стала чемпионкой России по боксу

12 декабря 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Спортсменка Людмила Воронцова из Химок, выступавшая в составе сборной Московской области на чемпионате России по боксу среди женщин, завоевала золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Людмила выступала в весовой категории до57 килограммов и в битве за победу одолела Карину Тазабекову из Санкт‑Петербурга, в послужной список которой входит серебро чемпионата Европы, бронза Боливарианских АЛБА игр, а также четыре победы на чемпионатах России.





«В 2023 году у меня не получилось забрать золото. Конечно, это сидело у меня в голове. И теперь гештальт закрыт. Всё прошло в отличном настроении, соревнования — это всегда большой праздник», — рассказал Воронцова.