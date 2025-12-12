Снуп Догг стал почётным тренером сборной США на Олимпиаде-2026
Американский рэпер Снуп Догг назначен почётным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщили на сайте Олимпийского комитета страны (USOPC).
На Олимпиаде-2024 в Париже Снуп Догг выступал в роли журналиста, освещал Игры, пронёс олимпийский огонь перед церемонией открытия и выступил на церемонии закрытия. За свою работу он получил две премии «Эмми». В сентябре стало известно, что музыкант вновь будет репортёром NBC и Peacock на Играх-2026.
Теперь он станет также первым почётным тренером сборной США — должность волонтёрская и направлена на поддержку и вдохновение американских спортсменов вне соревнований. В USOPC отметили, что Снуп Догг, известный своей активной общественной деятельностью и наставничеством, будет мотивировать олимпийцев «своим фирменным юмором и душевностью».
