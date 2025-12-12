Снуп Догг стал почётным тренером сборной США на Олимпиаде-2026

12 декабря 2025, 11:17

Снуп Догг (Фото: Instagram*/snoopdogg)

Американский рэпер Снуп Догг назначен почётным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщили на сайте Олимпийского комитета страны (USOPC).