Подмосковные прыгуны в воду завоевали шесть медалей всероссийского турнира
Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Суперфинал». Информацию об этом пресс-служба Минспорта Подмосковья разместила в соцсетях ведомства.
Этот турнир проводился впервые, его участниками стали 39 сильнейших спортсменов страны, отобранных по итогам сезона.
«Две золотые награды принесла Московской области Виктория Казанцева из Электростали. Она стала лучшей в одиночных прыжках с десятиметровой вышки, а также в синхронных прыжках с такой же высоты в паре с представительницей Москвы», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялась и Елизавета Кузина из Электростали по итогам синхронных прыжков с трёхметрового трамплина. Она выступала в тандеме со спортсменкой из Свердловской области. Кроме того, в той же дисциплине третье место заняли Виктория Казанцева и её напарница из Санкт-Петербурга.
На счету Елизаветы Кузиной также серебро в одиночных прыжках с трёхметрового трамплина. И ещё одну бронзовую медаль завоевал электростальский спортсмен Владислав Качанов в синхронных прыжках с трамплина высотой три метра, выступавший вместе со спортсменом из Санкт-Петербурга.
