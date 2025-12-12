Подмосковные прыгуны в воду завоевали шесть медалей всероссийского турнира

12 декабря 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Суперфинал». Информацию об этом пресс-служба Минспорта Подмосковья разместила в соцсетях ведомства.





Этот турнир проводился впервые, его участниками стали 39 сильнейших спортсменов страны, отобранных по итогам сезона.





«Две золотые награды принесла Московской области Виктория Казанцева из Электростали. Она стала лучшей в одиночных прыжках с десятиметровой вышки, а также в синхронных прыжках с такой же высоты в паре с представительницей Москвы», — говорится в сообщении.