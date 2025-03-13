Лжеполицейские выманили у пенсионерки из Барвихи 785 тысяч рублей

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva
84-летняя жительница подмосковной Барвихи стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники забрали все её сбережения в размере 785 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пожилой женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, рассказали ей, что якобы некто взял кредит на её имя, а деньги пошли на финансирование террористов и экстремистов. Аферисты убедили женщину, что против неё могут возбудить уголовное дело, а чтобы избежать этого, необходимо передать все сбережения курьеру», — говорится в сообщении.Пенсионерка так и сделала, а потом поняла, что её обманули, и заявила в полицию. В результате расследования полицейские нашли и задержали курьера мошенников. Им оказался 23-летний житель Наро-Фоминского округа. Поиск остальных участников преступной схемы продолжается.
Читайте также:
В Челябинской области ребенок умер от передозировки наркотиков, которые ему колола мать
Росгвардейцы задержали Люберцах неадекватного торговца наркотиками
Старшая дочь отравила семью из-за насилия отца? Страшные тайны Виноградовых, чьи дети умерли от дихлофоса — в эфире «Пусть говорят»
Лев Каштанов