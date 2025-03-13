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Лжеполицейские выманили у пенсионерки из Барвихи 785 тысяч рублей

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

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84-летняя жительница подмосковной Барвихи стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники забрали все её сбережения в размере 785 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пожилой женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, рассказали ей, что якобы некто взял кредит на её имя, а деньги пошли на финансирование террористов и экстремистов. Аферисты убедили женщину, что против неё могут возбудить уголовное дело, а чтобы избежать этого, необходимо передать все сбережения курьеру», — говорится в сообщении.
Пенсионерка так и сделала, а потом поняла, что её обманули, и заявила в полицию. В результате расследования полицейские нашли и задержали курьера мошенников. Им оказался 23-летний житель Наро-Фоминского округа. Поиск остальных участников преступной схемы продолжается.

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#пенсионерка
#мвд московской области
В Рузском округе провели масштабные учения по ликвидации последствий половодья
13 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья провели в Рузском округе, в них было задействовано более 250 человек и свыше 50 единиц техники сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, из-за половодья до критических отметок поднялся уровень воды в Озернинском и Рузском водохранилищах, а также в реках Москва, Руза, Городянка и Озерна, что привело к угрозе подтопления населённых пунктов», — говорится в сообщении.
Кроме того, отрабатывалось ещё несколько серьёзных происшествий, которые могли возникнуть ходе аварийно-спасательных работ, например, вспышка инфекционных заболеваний из-за некачественной воды, спасение людей с оторвавшейся от берега льдины, столкновение судов в одной из акваторий и пожар в доме, отрезанной водой от «большой земли».

В рамках учений была также организована выставка современной спасательной техники и оборудования.

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#рузский городской округ
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Четырём округам Подмосковья передали девять школьных автобусов
13 марта 2025, 14:44

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Девять автобусов ПАЗ на 31 место каждый для подвоза детей в школу и обратно передали округам Лосино-Петровский, Раменский, Рузский и Шатура, новая техника позволит перевозить более 900 ребят, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Правительство Московской области передаёт автобусы в те муниципальные образования региона, где есть необходимость в транспорте для подвоза детей в школы. Это автобусы на 22-31 место, на них перевозят детей, живущих за несколько километров от школы, чтобы они могли получать образование», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Он добавил, что всего с начала года подмосковным муниципалитетам передали 36 школьных автобусов, что обеспечило комфортную дорогу до школы более 3 тыс. детей.

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#подмосковье
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В Подмосковье начали выходить из спячки гадюки
13 марта 2025, 14:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Первые гадюки начали просыпаться в Московской области, поэтому нужно быть очень внимательными во время прогулок в лесу и даже на собственном участке. Предупреждение об этом выпустили в министерстве экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«После долгих зимних месяцев гадюки выползают погреться на первом весеннем солнце. Их можно встретить где угодно: на лесных тропинках, камнях, брёвнах. Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с ужом», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Гадюка отличается от ужа формой головы — у ужа она округлая, а у гадюки — треугольная. Кроме того, у ужа на голове расположены жёлтые «очки» и зрачки у него круглые, а у гадюки — вертикальные.

В ведомстве также напомнили, что гадюки внесены в Красную книгу Московской области и вредить им нельзя, так что при встрече со змеёй лучше все аккуратно её обойти или убрать в сторону длинной палкой.

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Подмосковные спортсменки завоевали медали на турнире по вольной борьбе в Якутске
13 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области Маргарита Салназарян и Лилиана Казьмина на XI международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в Якутске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Маргарита Салназарян поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 65 кг. В финальном бое она одержала победу над Нархаджид Нямсурен из Монголии. А бронзу в этой категории завоевала ещё одна представительница Монголии Одгерел Эрдене-Очир», — говорится в сообщении.
Лилиана Казьмина стала второй в весовой категории до 68 кг. В финальной схватке она уступила индийской спортсменке Сришти Сришти. А бронзовую медаль выиграла россиянка Ксения Самуйлова.

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Росгвардейцы задержали Люберцах неадекватного торговца наркотиками
13 марта 2025, 13:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и наносившего удары по машинам, припаркованным на улице Дружбы в Люберцах, задержал росгвардейский патруль, у задержанного нашли партию наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Задержанным оказался 22-летний житель Ульяновской области. Он признался прибывшим по вызову росгвардейцам, что пьян. В сумке у молодого человека был найден чёрный целлофановый пакет с 40 свёртками с порошком», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что содержимое свёртков является наркотическим средством «Альфа-ПВП» обще массой 60 граммов. По данному факту ведётся проверка.

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