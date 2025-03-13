Росгвардейцы задержали Люберцах неадекватного торговца наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и наносившего удары по машинам, припаркованным на улице Дружбы в Люберцах, задержал росгвардейский патруль, у задержанного нашли партию наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Задержанным оказался 22-летний житель Ульяновской области. Он признался прибывшим по вызову росгвардейцам, что пьян. В сумке у молодого человека был найден чёрный целлофановый пакет с 40 свёртками с порошком», — говорится в сообщении.Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что содержимое свёртков является наркотическим средством «Альфа-ПВП» обще массой 60 граммов. По данному факту ведётся проверка.
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