Старшая дочь отравила семью из-за насилия отца? Страшные тайны Виноградовых, чьи дети умерли от дихлофоса — в эфире «Пусть говорят»

Виктория Виноградова (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Дмитрий Виноградов обвиняется в неосторожном убийстве своих четверых детей. Вопрос в том, отравил ли он их дихлофосом, который сам распылил. В эфире программы «Пусть говорят» Дмитрий пройдет проверку на детекторе лжи. В прошлый раз это испытание проходила его жена, и тогда полиграф раскрыл самые сокровенные тайны семьи. Кто на самом деле стоит за гибелью несовершеннолетних расскажет «Радио 1».
Тайны семьи Виноградовых
Трагические события, произошедшие в поселке Красная Сопка осенью прошлого года, продолжают вызывать широкий резонанс в обществе. Глава семьи Дмитрий Виноградов стал объектом подозрений после внезапной смерти его детей. Даже те, кто ранее выражал сочувствие Виноградовым, начали сомневаться в их честности. Напомним, что в сентябре четверо детей и двое взрослых были госпитализированы в одну из больниц Красноярского края с признаками сильнейшего отравления.
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На тот момент мать детей находилась на последних месяцах беременности. К сожалению, все четверо малышей скончались в реанимации, а позже умер и пятый ребенок. Следствие считает, что причиной трагедии стал дихлофос, которым глава семьи обработал дом незадолго до рокового ужина. В то время как расследование продолжается, родители пытаются доказать свою невиновность. Отец даже согласился пройти проверку на полиграфе.
В студии программы также появилась супруга Дмитрия Виктория. Женщина неожиданно обвинила мужа в физическом и моральном насилии. По словам Виктории, в какой-то момент она даже задумывалась о суициде. За всеми скандалами, которые разворачивались между взрослыми, их маленькие дети наблюдали каждый день.
Странные увлечения старшей дочери
Старшая дочь Виноградовых Диана (слева) (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Выяснилось, что старшая дочь семейства Диана увлекалась книгами с довольно мрачными сюжетами. Некоторые предположили, что именно этот психологически травмированный ребенок мог стать исполнителем ужасного преступления. Однако никаких подтверждений этой версии со стороны правоохранительных органов не поступало.
Измены, подозрения и сексуальное насилие
В прошлом выпуске программы выяснилось, что Дмитрий супруге не верен. Кроме того, сам Дмитрий подозревал в изменах жену и даже предполагал, что один из детей может быть не от него. Однако в ходе следствия был взят ДНК -тест, который подтвердил отцовство Дмитрия.
Химик, разработчик дихлофоса Сергей Сохранный сообщил, что у него есть две версии произошедшего. Одна из них сводится к тому, что умышленно разбрызгать яд на еду могла старшая дочь Диана, в организме которой было больше всего отравляющих веществ.
«Ребенок мог быть исполнителем, но придумать такую смесь она не могла. В ней не только яд, там и сильные наркотики, и препараты. Отравитель должен быть профессионалом. При этом это может быть кто-то из родителей, так как посторонних в доме не было».
То, что найдено в организмах, не относится к составу дихлофоса, то есть имеют место быть химикаты, которые мог подсыпать отец, предположил Сохранный. Виктория поспешила эту версию опровергнуть.
«Дмитрий не мог отравить свою семью. Старшая Дочь Диана тоже не могла этого сделать».
При этом Дмитрий сам был отравлен, а вот у Виктории нет результатов анализов. На руках у женщины есть выписка из больницы, но в уголовном деле какие-либо справки отсутствуют. Этот факт насторожил экспертов студии.
«Моя мать работает в реанимации медсестрой, куда меня привезли», — рассказала женщина.
Однако Виктория заявила, что не общается с матерью с ранних лет, и последняя даже не знает, как выглядят ее родные внуки. Поэтому травить семью или, наоборот, помогать скрыть справку, она бы не стала. Напомним, что причиной разлада между матерью и Викторией стало сексуальное насилие, которое имело место быть в детстве.
Обстановка в квартире Виноградовых (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Три попытки суицида
В эфире шоу выяснилось, что Виктория Виноградова трижды пыталась свести счеты с жизнью.
«Были моменты, когда Дмитрий в порыве злости меня унижал. Обзывал нелестными словами, говорил, что я никому не нужна», — рассказала женщина.
Сам Дмитрий на обвинения жены ответил:
«Во-первых с Викой конфликты были изначально, я запрещал ей курить. У нас были скандалы. Пыталась она покончить с собой, но я не знаю из-за чего. Ругал только за то, что она курила».
Результаты полиграфа
Полиграфолог Роман Устюжанин заявил, что Дмитрий пытался обмануть полиграф и вообще согласился на проверку с трудом. В ходе тестирования выяснилось, что Виктория нападала на супруга с топором, а он неоднократно ее бил. Полиграфолог особое внимание обратил на то, что именно волновало главу семейства во время проверки.
«Я когда вас проверял, вас тревожили два вопроса: на самом ли деле вы изменяли супруге и есть ли кто-то, кого вы подозреваете в смерти детей? На эти вопросы были самые сильные реакции мозга», — объяснил Устюжанин Дмитрию.
Кроме того, он заявил, что после общения с Виноградовыми, у него возникло пугающее предположение.
«Мне пришла в голову жуткая мысль. Часто дети повторяют судьбу родителей. Когда в 12 лет вы попали в ужасную ситуацию, связанную с насилием, вы не допускаете, что старшая дочь тоже могла попасть в такую же ситуацию?», — обратился полиграфолог к Виктории.
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Мог ли Виноградов насиловать дочь?
Дмитрий Виноградов (слева) и полиграфолог Роман Устюжанин (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)
Мать погибших детей ответила, что исключает какое-либо насилие дочери Дианы со стороны своего мужа. Однако все же выяснилось, что какое-то физическое воздействие на девочку было.
«Было насилие? Насилие или изнасилование? Я не буду уточнять», — спросил Устюжанин Дмитрия.
На этот вопрос оба родители ответили отрицательно, однако полиграфолог настаивает, это — неправда.
«Это ложь. Дима признался, что Диану прекратили трогать, потому что она неадекватно реагировала».
Виноградов попытался слова Устюжанина опровергнуть, однако произнес: Диану опасно было обижать, она замыкалась. Так или иначе, расследование дела продолжается. Дмитрий Виноградов находится под подпиской о невыезде и имеет статус подозреваемого.
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