В Челябинской области ребенок умер от передозировки наркотиков, которые ему колола мать

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В Челябинской области ребенок умер от передозировки наркотиков, сообщил Телеграм-канал Baza.
В конце января 31-летняя Екатерина Короткова опубликовала пост с фотографией ребенка в группе памяти Миасса — тогда умер ее двухлетний сын.
Оказалось, что малыш умер из-за передозировки наркотиков. Местный Следственный комитет выяснил, что Короткова систематически колола сыну смесь из веществ, чтобы мальчик не шумел и не плакал.
Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.
Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
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«Сегодня скоропостижно ушёл из жизни любимый сыночек, мой ангелочек!», — написала Екатерина.
Оказалось, что малыш умер из-за передозировки наркотиков. Местный Следственный комитет выяснил, что Короткова систематически колола сыну смесь из веществ, чтобы мальчик не шумел и не плакал.
Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.
Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
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Ольга Енгалычева