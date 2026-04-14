Лжепровайдер заставил пенсионерку из Химок отдать более 3,5 млн рублей

14 апреля 2026, 15:05

65-летняя жительница Химок потеряла из-за телефонных мошенников более трёх с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся представителям интернет-провайдера. Он сказал, что оборудование в доме меняют и что нужно записать и сообщить другому сотруднику продиктованные им цифры. После этого разговор прервался.





«Затем пенсионерке начали звонить якобы из правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили её, что продиктованные цифры являются реквизитами её СНИЛС и паспорта, и что с их помощью для неё оформили кредит для перевода на Украину. Мошенники заявили, что перевод заблокирован, но если женщина не отдаст свои сбережения «для декларирования», ей грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении.