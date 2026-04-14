Плач в ту ночь стал роковым: на Урале отцу дали 15 лет за убийство двухмесячного сына

14 апреля 2026, 14:43

Суд на Урале приговорил к 15 годам мужчину за убийство 2-месячного сына за плач

Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Свердловский областной суд вынес приговор жителю Новоуральска Олегу Михалицыну. Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима за убийство двухмесячного сына. Об этом пишет РИА Новости.