Плач в ту ночь стал роковым: на Урале отцу дали 15 лет за убийство двухмесячного сына
Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Свердловский областной суд вынес приговор жителю Новоуральска Олегу Михалицыну. Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима за убийство двухмесячного сына. Об этом пишет РИА Новости.
Следствие установило, что трагедия произошла в ночь на 22 октября 2025 года в квартире на улице Первомайской. По версии правоохранителей, отец разозлился из-за плача младенца. Он несколько раз ударил ребенка рукой, в том числе по голове.
Малыш получил тяжелую черепно-мозговую травму. Она привела к смерти на месте. Подсудимый вину не признал. В суде он говорил, что укачивал сына и уснул. По его словам, ребенок выскользнул из рук и ударился. В последнем слове россиянин заявил, что «любил своего малыша». Следователи провели медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы. Специалисты признали фигуранта вменяемым. Оснований для принудительного лечения они не нашли.
Суд назначил осужденному ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев после отбытия срока. Валерий Горелых уточнил, что раньше мужчина не имел судимостей. Сотрудники уголовного розыска помогли следствию собрать доказательства и довести дело до приговора.
