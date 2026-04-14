Турист прилетел на отдых и через три часа попал в больницу

14 апреля 2026, 14:36

Daily Mail: туристу выставили счет в больнице Шри-Ланки на 4,1 млн рублей

33-летний Алекс Манси из Великобритании прибыл в аэропорт Коломбо 30 марта, чтобы отдохнуть на Шри-Ланке. По пути из авиагавани в отель на арендованном мотоцикле его сбил грузовик, сообщает Daily Mail.





В результате аварии у мужчины диагностировали кровоизлияние в мозг, перелом руки в трёх местах и перелом ноги в четырёх. Оформившая перед поездкой страховка не покрыла расходы на лечение. Компания отказала в выплате, так как в полисе указали мотоциклы с объёмом двигателя до 125 куб. см, тогда как Манси арендовал транспорт с мотором на 250 куб. см.



В итоге пациент остался в больнице с неоплаченным счётом в 40 тысяч фунтов стерлингов (около 4,1 млн рублей). Родственники британца сейчас собирают средства на его эвакуацию на родину.



