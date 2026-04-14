Подмосковные хирурги помогли мальчику с двумя лишними пальцами ног
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали мальчика с дополнительными пальцами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОДКТОБ обратились родители ребёнка, у которого на каждой из стоп было по одному дополнительному пальцу. Эта особенность доставляла мальчику не только эстетический, но и физический дискомфорт, осложняя подбор и ношение обуви.
Врачи поставили диагноз «полидактилия». Это врождённый порок развития, когда количество пальцев на руках или ногах больше нормы. Вместе с родителями медики приняли решение о хирургическом лечении в несколько этапов.
«Ребёнку уже успешно удалили добавочный палец на одной ноге. Мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли пациенту избежать психологических комплексов в будущем. После полного восстановления планируем провести такую же операцию на второй стопе», – рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.Как отметили в ведомстве, после завершения реабилитации и курса физиотерапии патология больше не напомнит о себе. Впереди у мальчика – постепенное восстановление и возвращение к активной жизни.