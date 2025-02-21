Лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионерки из Щёлкова более 3 млн рублей

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72-летняя жительница Щёлкова лишилась более 3 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, сообщили, что некие злоумышленники пытаются перевести деньги с её счёта за границу. И чтобы сохранить свои средства, их надо немедленно обналичить и передать курьеру для открытия «безопасного счёта», — говорится в сообщении.Женщина поверила мошенникам, отдала курьеру свои сбережения, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Полицейские сумели вычислить и задержать курьера: им оказался 21-летний житель Владивостока.
В настоящее время полиция разыскивает остальных причастных к этому преступлению.
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