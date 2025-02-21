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Главная / Новости / Подмосковье/ Лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионерки из Щёлкова более 3 млн рублей

Лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионерки из Щёлкова более 3 млн рублей

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

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72-летняя жительница Щёлкова лишилась более 3 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, сообщили, что некие злоумышленники пытаются перевести деньги с её счёта за границу. И чтобы сохранить свои средства, их надо немедленно обналичить и передать курьеру для открытия «безопасного счёта», — говорится в сообщении.
Женщина поверила мошенникам, отдала курьеру свои сбережения, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Полицейские сумели вычислить и задержать курьера: им оказался 21-летний житель Владивостока.

В настоящее время полиция разыскивает остальных причастных к этому преступлению.

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#пенсионерка
#мвд московской области
В Подмосковье с начала года выдали около 790 охотничьих билетов
21 февраля 2025, 14:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Охотничьи билеты оформили в Московской области с начала 2025 года 787 человек, заявки на эту услугу принимаются в онлайн-режиме — через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«С начала года жители Подмосковья направили через областной портал госуслуг 1956 пакетов документов на получение охотничьего билета. По 787 заявкам принято положительное решение, по 301 — отрицательное, остальные заявки сейчас на рассмотрении», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в Московской области расположено свыше 4 миллионов гектаров охотничьих угодий, большинство из них закреплено за различными общественными и частными организациями. Общедоступные угодья есть только в трёх округах региона — Солнечногорске, Шатуре и Щёлкове.

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80% таксистов Москвы и Подмосковья прошли аттестацию с первой попытки
21 февраля 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Аттестацию успешно прошли более 78 тыс. таксистов Москвы и Московской области. 80% из них сдали тест с первой попытки, сообщил начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергей Алексюк.
«На сегодня уже более 78 тыс. водителей сдали тест положительно. Примерно 80% сдали это с первой попытки», – сказал Алексюк в ходе круглого стола на тему изменений на рынке такси в столичном регионе.
Добровольная аттестация водителей на знание правил работы в такси стартовала в августе прошлого года. Она продлится до 1 марта 2025-го, а после станет обязательной.

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#тесты
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Каширские мастерицы связали около 500 пар носков для бойцов СВО
21 февраля 2025, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Около 500 пар тёплых носков связали для бойцов специальной военной операции участницы студии «Волшебный клубок» при Центральной библиотеке в Кашире-2 вместе с женщинами, которые занимаются в группе «100 лет активной жизни» спортклуба «Кашира», сообщает пресс-служба городского округа.
«Каширских мастериц объединил проект «Активное долголетие» и желание помочь военным, находящимся в зоне СВО. Сейчас помимо носков женщины начали вязать тапочки-следки для пациентов военных госпиталей. Готовы уже 50 пар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мастерицы вяжут из верблюжьей шерсти, так что их изделия очень тёплые. Для большей износостойкости они добавляют синтетическую нитку. А приобрести пряжу помог глава округа Кашира Михаил Шувалов.

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#кашира
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#активное долголетие
#благотворительность
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Энергетики Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку
21 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подготовку энергообъектов к весеннему паводку начали в Московской области специалисты компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках подготовки к паводку энергетики проверили состояние резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), а также составили список электросетевых объектов, которые находятся в зоне риска подтопления. Кроме того, намечены маршруты перемещения резервных источников электричества и места их дислокации для оперативного восстановления подачи энергии социально значимым объектам», — говорится в сообщении.
Кроме того, организована расчистка территорий электросетевых объектов от снега и льда и налажено взаимодействие с местными отделениями Росгидрометцентра, МЧС и муниципальными властями для получения оперативных прогнозов о паводке.

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#подготовка
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4,5 тыс. единоборцев приехали в Мытищи на фестиваль «Кубок Николая Японского»
21 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В спорткомплексе «Арена-Мытищи» торжественно открыли Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году фестиваль пройдёт 21-24 февраля и будет посвящён 80-летию Великой Победы.
Как передаёт ТАСС, приветствие участникам направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Турнир проходит в особо значимый для нашей страны и церкви год, в который мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 55-летие со дня прославления святителя Николая Японского. Святой неслучайно избран небесным покровителем фестиваля. Заботясь о проповеди Евангелия среди японцев, он изучил язык, историю и культуру Страны восходящего солнца. По его инициативе в Токийской духовной семинарии преподавались японские боевые искусства, а воспитанник святителя Василий Ощепков, освоив дзюдо и вернувшись в Россию, стал основоположником национального единоборства самбо», – отметил патриарх.
В рамках подготовительных мероприятий икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской православной церкви.

Турнир боевых искусств, посвящённый просветителю, проводится в Подмосковье с 2011-го. За все эти годы в нём приняли участие более 45 тыс. спортсменов и 100 тыс. зрителей.

В этом году фестиваль объединит более 4,5 тыс. спортсменов более чем из 60 регионов России и семи стран зарубежья. Соревнования пройдут по 16 видам спорта.

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