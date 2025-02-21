В Подмосковье мужчина избил и ограбил пенсионерку

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подозреваемого в разбойном нападении 45-летнего уроженца Самарской области задержала полиция по подозрению в нападении на пенсионерку в селе Ярополец Волоколамского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина через незапертую дверь вошёл в дом 64-летнй жительницы Яропольца и, угрожая женщине оружием, несколько раз ударил её по голове, сорвал с шеи золотые цепочки с кулоном, снял золотое кольцо и забрал деньги», — говорится в сообщении.Мужчину задержали в Москве. Он рассказал, что пенсионерка якобы продала ему некачественную сметану, после чего он и решил её ограбить. Золотые украшения он продал, а выпученные деньги истратил.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.
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