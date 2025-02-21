В Химках грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

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Мужчина, переходивший Шереметьевское шоссе в Химках по нерегулируемому пешеходному переходу, погиб под колёсами грузовика, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около 5:40 на 4-м километре Шереметьевского шоссе. Пешехода сбил грузовик марки «Фольксваген», которым управлял водитель 1968 года рождения. Пешеход 1986 года рождения погиб на месте», — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади — на Воздвиженке. В машине министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, она не пострадала, а водитель получил травмы.
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