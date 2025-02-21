«Ещё одна операция»: Ксения Душанова продолжает лечиться после того, как бывший лишил её глаза

Фото: istockphoto/Paul Gorvett
История 41-летней уроженки Сочи Ксении Душановой в своё время прогремела едва ли не на всю страну. Красавицу-блондинку избил и лишил при этом глаза её бывший избранник блогер Рашид Алиев.
Отношения пары развивались очень ярко и романтично, напоминает StarHit. Мужчина осыпал любимую цветами и подарками, устраивал разные приятные сюрпризы и вообще ухаживал очень красиво. Однако со временем Рашид стал проявлять болезненную ревность и даже поднимал руку на избранницу. Ксения несколько раз уходила от любимого, превратившегося в тирана, но он угрозами и уговорами заставлял её вернуться.
Наконец женщина решила поставить точку в отношениях окончательно. Тогда Алиев решился на жестокую и коварную месть. Он ночью пробрался в квартиру, в которой Ксения жила со своим сыном, и начал хладнокровно избивать её. В итоге Душанова серьёзно пострадала, врачи не смогли спасти ей повреждённый глаз, который пришлось удалить.
Женщина рассказала, что ещё в то время, когда они жили вместе, Алиев постоянно и умело внушал ей, что без него она — никто, что он — её единственная надежда на покой и счастье, настраивал её против друзей. Пока Душанова спала, он залезал в её телефон и писал от её имени клиентам и знакомым.
Ксения продолжает лечение и борьбу за восстановление физических и душевных сил. Она твёрдо решила, что не позволит никому сломать себе жизнь и намерена вернуться в общество, из которого её коварно вытеснил её бывший возлюбленный. Пока женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.
Она тепло благодарит косметологов и медицинских экспертов, которые помогают её в восстановлении практически уничтоженного лица. По словам Душановой, ей было бы никак не обойтись без их помощи и участия. Она пообещала самой себе вернуть здоровье и красоту, «чтобы сделать больше для мира и постараться стать счастливее для себя».
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Наконец женщина решила поставить точку в отношениях окончательно. Тогда Алиев решился на жестокую и коварную месть. Он ночью пробрался в квартиру, в которой Ксения жила со своим сыном, и начал хладнокровно избивать её. В итоге Душанова серьёзно пострадала, врачи не смогли спасти ей повреждённый глаз, который пришлось удалить.
«Я благодарю Бога за то, что он не позволил Рашиду убить меня, ведь именно это он и собирался сделать, так как тщательно подготовил себе алиби. Я хотела всего лишь любить и быть любимой, а сошедший с ума монстр сделал из меня калеку», — написала Ксения в своём блоге.
Женщина рассказала, что ещё в то время, когда они жили вместе, Алиев постоянно и умело внушал ей, что без него она — никто, что он — её единственная надежда на покой и счастье, настраивал её против друзей. Пока Душанова спала, он залезал в её телефон и писал от её имени клиентам и знакомым.
«Жила как в тумане, а когда очнулась, было уже поздно — я осталась без жилья, потеряла, бизнес, осталась без средств к существованию. Остался только он — мой «спаситель». Мне хватило сил и смелости бежать после очередных угроз из серии "я твой единственный, уйдешь — убью или покалечу". По-настоящему я испугалась, когда стала просить о помощи, но мне никто не верил», — делится откровениями жертва тирана.
Ксения продолжает лечение и борьбу за восстановление физических и душевных сил. Она твёрдо решила, что не позволит никому сломать себе жизнь и намерена вернуться в общество, из которого её коварно вытеснил её бывший возлюбленный. Пока женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.
«Еще одна операция позади. Мне взяли кость из челюсти и вставили в глазную орбиту, чтобы выровнять дно и срастить перелом. Убрали кисту в гайморовой пазухе, которая образовалась из-за смещения. Операция прошла успешно. Из-за отбитой печени и почек старалась не принимать обезболивающее. Впереди самое интересное — зубы и имплантация», — сообщила Ксения в своей социальной сети.
Она тепло благодарит косметологов и медицинских экспертов, которые помогают её в восстановлении практически уничтоженного лица. По словам Душановой, ей было бы никак не обойтись без их помощи и участия. Она пообещала самой себе вернуть здоровье и красоту, «чтобы сделать больше для мира и постараться стать счастливее для себя».
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Александр Бойцов