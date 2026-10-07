Лжесотрудник казначейства забрал сбережения у 87-летней жительницы Королёва
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
87-летняя жительница Королёва стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Пожилой женщине позвонил на мобильный неизвестный, представился сотрудником казначейства и убедил её в том, что мошенники получили доступ к её аккаунту на «Госуслугах» и могут оформить на неё кредит. Кроме того, от её имени якобы выписана доверенность на распоряжение финансами человеку, находящемуся в розыске за экстремизм, а это может расцениваться как пособничество.
«Пенсионерке внушили, что в её квартире могут провести обыск, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать «инкассатору» все сбережения для проверки и декларирования», — говорится в сообщении.Женщина так и сделала, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Правоохранители сумели вычислить и задержать подозреваемую, которая приезжала забрать деньги. Оказалось, что это 39-летняя жительница Химок. Она рассказала, что нашла через интернет работу курьером. В её обязанности входило забирать посылки и передавать их другим людям. До суда задержанную отпустили под подписку о невыезде.