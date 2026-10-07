Пожилой рыбак выжил в схватке с медведицей, отбиваясь удочкой

07 октября 2026, 08:56

В Приморье 65-летний рыбак выжил после нападения медведицы

Фото: iStock/Stas Shadrin

65-летний житель Приморского края выжил после нападения медведицы. Об этом сообщил региональный Минздрав, заявление которого приводит РИА Новости.





По информации ведомства, мужчина по имени Владимир отправился рыбачить и взял с собой щенка. Именно лай собаки заставил его обернуться на шум за спиной — в этот момент на рыбака набросилась медведица. Схватка человека с хищницей произошла прямо в воде. По данным телеграм-канала SHOT, отбиваться мужчине пришлось удочкой и кулаками.

«Она как бешеная налетела на меня, сбила с ног», – вспоминает Владимир.