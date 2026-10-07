Пожилой рыбак выжил в схватке с медведицей, отбиваясь удочкой
В Приморье 65-летний рыбак выжил после нападения медведицы
65-летний житель Приморского края выжил после нападения медведицы. Об этом сообщил региональный Минздрав, заявление которого приводит РИА Новости.
По информации ведомства, мужчина по имени Владимир отправился рыбачить и взял с собой щенка. Именно лай собаки заставил его обернуться на шум за спиной — в этот момент на рыбака набросилась медведица. Схватка человека с хищницей произошла прямо в воде. По данным телеграм-канала SHOT, отбиваться мужчине пришлось удочкой и кулаками.
«Она как бешеная налетела на меня, сбила с ног», – вспоминает Владимир.Медведица искусала и поцарапала рыбака: он получил многочисленные рваные раны лица, груди, рук и бедра, а также травмы века и левого глаза. На короткое время мужчина потерял сознание, и медведица отступила сама. Очнувшись, он, истекая кровью, смог пройти полкилометра, добраться до автомобиля и самостоятельно доехать до дома, где фельдшер оказала ему первую помощь и вызвала скорую.
Позже пострадавшего госпитализировали и наложили множество швов. Сейчас Владимир находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.