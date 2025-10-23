Футбольный судья Захаров подрезал, а потом избил пешехода в центре Казани

23 октября 2025, 14:19

Фото: iStock/eugenesergeev

В Казани футбольный арбитр Игорь Захаров, который судит матчи ФНЛ и Кубка России, избил мужчину прямо на пешеходном переходе в центре города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.