Футбольный судья Захаров подрезал, а потом избил пешехода в центре Казани
В Казани футбольный арбитр Игорь Захаров, который судит матчи ФНЛ и Кубка России, избил мужчину прямо на пешеходном переходе в центре города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Захаров задел пешехода бампером своего BMW X6, после чего начал его оскорблять. Затем судья вышел из машины и нанёс мужчине три удара по лицу, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию и за медицинской помощью.
За последние три года Захаров накопил около 1600 штрафов за нарушения ПДД, 13 из которых остаются неоплаченными – на сумму 15 тысяч рублей, причём их выписали за последние 10 дней. Также у судьи имеются проблемы с налоговой – задолженность перед ФНС составляет около 430 тысяч рублей.
Последний матч под руководством Игоря Захарова состоялся 12 октября в Волгограде.
Расследование инцидента продолжается.
Читайте также: