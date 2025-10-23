Пассажирка воткнула нож в спину таксисту в Подмосковье
В Подмосковье пассажирка воткнула нож в спину таксисту из-за спора об оплате. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
Инцидент произошёл в городе Ступино. Местная жительница вызвала такси, а по дороге попросила водителя заехать в магазин. Однако оплачивать дополнительные километры и время ожидания она отказалась. В результате вспыхнул конфликт, который перерос в нападение.
Пострадавший после случившегося сообщил, что получить нож в спину из-за 190 рублей – «такое себе». Он также предложил ввести регистрацию пассажиров по паспорту, чтобы поездку совершал тот, на кого изначально оформили заказ.
Полиция расследует инцидент. О состоянии водителя не сообщается.
