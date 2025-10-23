В Уфе пешехода прижал к трамваю случайно покатившийся мусоровоз — видео
В Уфе пешехода прижал к трамваю случайно покатившийся мусоровоз, мужчина чудом не получил серьёзных травм. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Как оказалось, водитель остановился на Большой Гражданской улице, чтобы поправить зеркало, но не поставил грузовик на ручник. Машина покатилась и прижала пешехода к проезжавшему мимо трамваю. Пострадавший успел сгруппироваться, что помогло избежать серьёзных повреждений.
Для освобождения человека спасателям пришлось распилить кузов автомобиля циркулярной пилой. Во время деблокации мужчина вел диалог и благодарил спасателей.
