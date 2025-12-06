В Ивантеевке стартовали еженедельные забеги «5 верст»
Ивантеевка присоединилась к всероссийскому проекту «5 верст». Первый официальный забег состоялся сегодня, 6 ноября. Об этом сообщил телеканал «Пушкино ТВ» в своем телеграм-канале.
Взрослые и юные спортсмены собрались в городском парке. Свои силы попробовали не только местные жители, но и гости из других городов: Мытищи, Лобни, Королева, Щелково и Москвы. Участников ожидала дистанция в пять километров и два круга по территории.
Теперь дружеские старты будут проходить в городском парке в каждую субботу в 09:00. Чтобы активно начать свои выходные и стать частью этого движения, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Сбор возле арт-объекта «Я люблю Ивантеевку».
