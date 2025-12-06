В Ивантеевке стартовали еженедельные забеги «5 верст»

06 декабря 2025, 12:56

Фото: iStock/ABBPhoto

Ивантеевка присоединилась к всероссийскому проекту «5 верст». Первый официальный забег состоялся сегодня, 6 ноября. Об этом сообщил телеканал «Пушкино ТВ» в своем телеграм-канале.