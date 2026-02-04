«Махала платком из окна»: На пожаре в Балашихе спасли пожилую женщину
В Балашихе потушили пожар в многоэтажном доме
В одном из многоэтажных домов в Балашихе произошёл пожар. С огнём справились работники Мособлжилспаса. Они также вывели из задымлённого здания пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы.
«Прибывшие на место специалисты провели разведку и выяснили, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Помещения, расположенные рядом, плотно заволокло дымом. Все жильцы успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных, кроме одной пожилой женщины — она не смогла покинуть здание и, ожидая помощи, махала платком из окна девятого этажа», — говорится в сообщении.Специалисты добрались до пенсионерки, надели на неё защитную маску и вывели из горящего дома. Медицинская помощь ей не потребовалась.