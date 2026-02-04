«Система дала сигнал»: В Дагестане нашли одну из крупнейших партий марихуаны

04 февраля 2026, 10:17

Дагестанская таможня пресекла попытку ввоза 122 кг марихуаны

Фото: ФТС России

Дагестанские таможенники изъяли более 122 килограммов марихуаны. Наркотики находились в грузовом автомобиле, который следовал в Россию через территорию Азербайджана. За рулём фуры находился гражданин России. Об этом сообщает ФТС России.