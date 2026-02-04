«Система дала сигнал»: В Дагестане нашли одну из крупнейших партий марихуаны
Дагестанские таможенники изъяли более 122 килограммов марихуаны. Наркотики находились в грузовом автомобиле, который следовал в Россию через территорию Азербайджана. За рулём фуры находился гражданин России. Об этом сообщает ФТС России.
Специалисты применили систему управления рисками и направили автомобиль на детальный досмотр. В ходе проверки они нашли 122 прозрачных полиэтиленовых мешка с веществом растительного происхождения.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Ориентировочная стоимость партии на нелегальном рынке превышает 200 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.
Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение. Таможенная служба провела операцию совместно с УФСБ России по Республике Дагестан. Оперативные мероприятия по этому делу продолжаются.
