В Молдове священник вместе с семьёй забаррикадировался в храме

04 февраля 2026, 11:08

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Священник вместе с семьёй забаррикадировался в храме в Каларашском районе Молдавии на фоне конфликта между двумя православными структурами. Об этом сообщают Telegram-каналы «Первый в Молдове» со ссылкой на очевидцев.