В Молдове священник вместе с семьёй забаррикадировался в храме
Священник вместе с семьёй забаррикадировался в храме в Каларашском районе Молдавии на фоне конфликта между двумя православными структурами. Об этом сообщают Telegram-каналы «Первый в Молдове» со ссылкой на очевидцев.
Речь идёт о храме Успения Богородицы в селе Деренеу. По информации источников, священнослужитель не пускает в церковь представителей митрополии Бессарабии, относящейся к Румынской православной церкви. Он утверждает, что таким образом «защищает церковь Христову от беззаконий» и попыток «захватить и разрушить» храм.
Сообщается, что священник находится внутри вместе с детьми. К зданию прибыли полицейские и карабинеры. Авторы публикаций утверждают, что сотрудники силовых структур перекрыли вход в храм, при этом, по словам прихожан, общине не предъявили юридические документы.
Ранее верующие, относящиеся к Молдавской митрополии, заявляли местным СМИ, что их несколько дней не допускают к богослужениям в этой церкви. Прихожане утверждают, что инициатива передачи храма под управление структуры Румынской православной церкви не поддерживается большинством жителей села.
