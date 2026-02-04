На трассе А-108 в округе Ступино перевернулся грузовик
Грузовой автомобиль Volvo съехал в кювет и перевернулся на бок на 283-м километре трассы А-108 на территории городского округа Ступино. Последствия ДТП ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
О происшествии в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы.
«К тому моменту, когда спасатели приехали на места, водитель грузовика уже успел самостоятельно выбраться из кабины», — говорится в сообщении.Специалисты оградили место ДТП, отключили аккумулятор машины во избежание возгорания и оказали водителю психологическую помощь. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Мордовии пассажирский поезд столкнулся с порожним бензовозом, пострадал один человек.