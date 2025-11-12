Достижения.рф

Макеевский клуб в подмосковном Зарайске обновят к концу 2025 года

В Зарайске продолжают капремонт Макеевского клуба, который входит в состав Центра досуга «Победа». Рабочие уже обновили крышу и вентиляцию, а сейчас приступили к внутренней отделке помещений, отметили в Администрации муниципального округа Зарайск.



Здесь заменят электрику и систему отопления, уложат новые полы, отремонтируют потолки и стены. После обновления здание клуба станет светлее, современнее и удобнее для жителей и гостей округа.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал, что объект ждут глобальные изменения.
«После завершения всех работ концертный и танцевальный залы будут выглядеть совершенно иначе. Мы также планируем создать студию для записи музыки и комнату для хранения костюмов», — подчеркнул он.
Местные жители с нетерпением ждут окончания ремонта — в клубе работают десять кружков и секций, где занимаются вокалом, хореографией, рукоделием и другими творческими направлениями.

Обновлённый клуб планируют открыть для посетителей в декабре 2026 года.
Ирина Паршина

