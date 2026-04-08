В «Новом Иерусалиме» откроют выставку Константина Горбатова к 150-летию художника
В Музее «Новый Иерусалим» в Истре 29 апреля откроют выставку «(НЕ)известный. Константин Горбатов». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, проект объединит более 80 экспонатов.
Выставку приурочат к 150-летию со дня рождения яркого представителя русского импрессионизма Константина Ивановича Горбатова (1876-1945).
Этот проект – хроника событий неоднозначной судьбы русского художника-эмигранта, показанная через его живопись, письма, фотографии и архивные документы.
Музей приглашает зрителя пройти путь от детства художника в Ставрополе Самарской губернии до финала в освобождённом Берлине. Идея проекта – не только представить творчество и судьбу Горбатова, но и показать, как его работы нашли новый дом – Музей «Новый Иерусалим».
«Этот выставочный проект – не первый, который музей посвящает творческому и жизненному пути Константина Ивановича. В юбилейный год 150-летия со дня рождения художника мы проведём гостей по его жизненному пути, расскажем историю того, как его полотна обрели дом в нашем музее. На выставке будут также представлены материалы, основанные на архивных и документальных источниках. Именно это отличает наш новый проект с говорящим названием «(НЕ)известный. Константин Горбатов», – отметила гендиректор музея Анна Антипенко.
Творческое кредо Константина Горбатова звучало так: «Живопись должна запечатлевать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Художник воплощал этот принцип в своих работах, создавая светлые и радостные образы. Вдали от родины он продолжал по памяти писать древнерусские города.
Юбилей Горбатова отметят 17 мая. Выставка будет работать до 30 августа.
