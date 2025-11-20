Максим Тихомиров рассказал о новой школе креативных индустрий в подмосковной Дубне

20 ноября 2025, 18:40

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне откроют Школу креативных индустрий на базе Дубненской детской школы искусств по федеральному проекту «Развитие искусства и творчества», сообщили в Администрации городского округа Дубна.







Это образовательный центр для детей, где они смогут развивать творческое мышление и осваивать современные цифровые форматы, объединяя науку, искусство и технологии.



С 1 сентября 2026 года здесь начнут занятия в двух студиях: «Дизайн» и «Фото- и видеопроизводство». Для них закупят современное оборудование — фото- и видеокамеры, коптеры, компьютеры, планшеты, телевизоры и необходимое программное обеспечение.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна



«В этом году выполнили капитальный ремонт здания Дубненской детской школы искусств, где занимаются более 1000 учеников. Удалось полностью обновить фасад, а также классы, концертный зал с использованием самых современных технологий. Сейчас это комфортное помещение, где детям комфортно творить. Следующий шаг — расширение возможностей, которые будут соответствовать интересам современных детей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.