В Дубне отремонтировали четыре дороги в частном секторе

19 ноября 2025, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ремонт четырёх дорог, расположенных в частном секторе Левобережья городского округа Дубна, завершили. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы провели, в частности, вдоль Октябрьского и Школьного проездов, а также на Октябрьской и Безымянной улицах. Там расположены более ста жилых домов.



Задачу привести в порядок эти дороги поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита в Дубну в прошлом году.





«Почему частный сектор? По нормативам мы меняем основные дороги, реконструируем, строим новые. Средств на частный сектор не хватает. Губернатор поддержал все четыре локации», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.