В Дубне отремонтировали четыре дороги в частном секторе
Ремонт четырёх дорог, расположенных в частном секторе Левобережья городского округа Дубна, завершили. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели, в частности, вдоль Октябрьского и Школьного проездов, а также на Октябрьской и Безымянной улицах. Там расположены более ста жилых домов.
Задачу привести в порядок эти дороги поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита в Дубну в прошлом году.
«Почему частный сектор? По нормативам мы меняем основные дороги, реконструируем, строим новые. Средств на частный сектор не хватает. Губернатор поддержал все четыре локации», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.В рамках ремонта на улицах подготовили основание из песка и щебня, а затем уложили два слоя евроасфальта и нанесли разметку. Общая протяжённость обновлённых участков составляет свыше двух с половиной километров.