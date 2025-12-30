Мальчик Витя из ДНР получил от губернатора Воробьёва к Новому году игровой набор

30 декабря 2025, 17:26

Четырёхлетний Витя Бережко получил от губернатора Московской области Андрея Воробьёва подарок на Новый год – игровой набор «Щенячий патруль». Мальчик живёт в городе Новоазовске Донецкой Народной Республики – на подшефной территории Московской области.





Ребёнку нравится мультфильм «Щенячий патруль», его мечтой было получить на Новый год игровой набор с любимыми героями. Исполнить её помог Воробьёв в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Подарок доставили в детсад, куда Витя ходит с двумя сестрёнками, а мама работает воспитателем.



Сюрприз ждал и остальных детей. Они получили от губернатора сладкие подарки.

«Приятно, что накануне Нового года исполняются детские мечты. «Щенячий патруль» – один из любимых мультфильмов моих детей. Сначала его смотрела средняя дочка Лера, потом подключился и Витюша. Он просто обожает этих героев! Об игровом наборе он давно мечтал, но у нас в ДНР он не продаётся. Из соцсетей я узнала про «Ёлку желаний», посоветовалась с семьёй, и мы решили подать заявку. Для нас стало удивительным сюрпризом, что желание Вити попало к Андрею Юрьевичу Воробьёву, и он его так быстро исполнил. Мы очень благодарны всем, кто помог осуществить мечту моего ребёнка», – сказала мама Вити Кристина Бережко.

