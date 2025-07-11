Мальчика, на которого напал наркоман в Шереметьево, выписали из больницы
Двухлетнего мальчика, пострадавшего от нападения неадекватного мужчины в аэропорту Шереметьево, выписали из больницы. Лечение ребёнок проходил в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске.
Как рассказала главный врач медицинского учреждения Татьяна Шаповаленко, при поступлении состояние малыша было крайне тяжёлым. Мальчик находился в коме. Диагностика показала, что у ребёнка черепно-мозговая травма со множественными переломами черепа и переломом основания черепа.
«Сразу были начаты реанимационные мероприятия. Первоначально все усилия были направлены на снятие отёка головного мозга. Благодаря слаженным действиям команды удалось, во-первых, стабилизировать ребёнка, во-вторых, не дать развиться отёку головного мозга», — сказала Татьяна Шаповаленко.Она добавила, что первые семь дней маленький пациент находился в медикаментозном сне. Потом его начали аккуратно выводить из этого состояния. Затем лечение мальчика продолжилось в отделении нейрохирургии, а после этого — в отделении реабилитации.
Заведующая отделением медицинской реабилитации Галина Деревяшкина сообщила, что врачам и самому мальчику удалось добиться огромных успехов. Тяжёлые прогнозы не оправдались.
«Когда мальчик поступил в отделение реабилитации, он не мог самостоятельно ходить, очень плохо двигал руками, не мог сам есть и говорить. Теперь малыш может есть более твёрдую пищу, постепенно начинает пытаться говорить, ходит, прекрасно манипулирует руками, играет с игрушками. Восстановились и эмоциональные реакции», — уточнила врач.Она добавила, что после выписки восстановление будет продолжаться.
«Думаю, что результаты будут прекрасные», — подчеркнула Галина Деревяшкина.Ранее сообщалось, что 23 июня в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии, находившийся под воздействием наркотиков, схватил мальчика и с силой бросил его об пол. Против нападавшего завели уголовное дело о покушении на убийство.