Мальчика, на которого напал наркоман в Шереметьево, выписали из больницы

11 июля 2025, 13:56

оригинал Фото: Артём Мишуков

Двухлетнего мальчика, пострадавшего от нападения неадекватного мужчины в аэропорту Шереметьево, выписали из больницы. Лечение ребёнок проходил в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске.





Как рассказала главный врач медицинского учреждения Татьяна Шаповаленко, при поступлении состояние малыша было крайне тяжёлым. Мальчик находился в коме. Диагностика показала, что у ребёнка черепно-мозговая травма со множественными переломами черепа и переломом основания черепа.





«Сразу были начаты реанимационные мероприятия. Первоначально все усилия были направлены на снятие отёка головного мозга. Благодаря слаженным действиям команды удалось, во-первых, стабилизировать ребёнка, во-вторых, не дать развиться отёку головного мозга», — сказала Татьяна Шаповаленко.

«Когда мальчик поступил в отделение реабилитации, он не мог самостоятельно ходить, очень плохо двигал руками, не мог сам есть и говорить. Теперь малыш может есть более твёрдую пищу, постепенно начинает пытаться говорить, ходит, прекрасно манипулирует руками, играет с игрушками. Восстановились и эмоциональные реакции», — уточнила врач.

«Думаю, что результаты будут прекрасные», — подчеркнула Галина Деревяшкина.