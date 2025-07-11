Четырёхлетний мальчик рухнул в открытый люк в Петербурге
Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке»
Ребёнок рухнул в открытый люк на парковке автоцентра в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, что мальчик идёт, уткнувшись в телефон. В какой-то момент он падает в люк, который был огорожен конусом и металлической конструкцией.
Во время падения с восьмиметровой высоты четырёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали аспирационный синдром, повреждение органов, ушиб грудной клетки, ссадины на груди, спине и ногах.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу устанавливает причины произошедшего. Также в ходе проверки будет установлено, кто отвечал на обслуживание коммуникаций, и почему люк оставался незакрытым в отсутствие работников.
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