По номеру 122 о состоянии родных в больницах Подмосковья узнали 20 тыс. человек

11 июля 2025, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 20 тысяч человек воспользовались единым номером 122, чтобы узнать о состоянии близких, проходящих лечение в больницах Московской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.





Этот сервис был запущен в 2023 году.





«С запуска данную опцию использовали почти 20 тысяч человек, в том числе 7,1 тыс. — с начала текущего года. Чтобы узнать о состоянии пациента больницы, достаточно оставить заявку по номеру телефона 122. После этого с заявителем свяжется сотрудник медучреждения и ответит на все вопросы», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.