По номеру 122 о состоянии родных в больницах Подмосковья узнали 20 тыс. человек
Почти 20 тысяч человек воспользовались единым номером 122, чтобы узнать о состоянии близких, проходящих лечение в больницах Московской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
Этот сервис был запущен в 2023 году.
«С запуска данную опцию использовали почти 20 тысяч человек, в том числе 7,1 тыс. — с начала текущего года. Чтобы узнать о состоянии пациента больницы, достаточно оставить заявку по номеру телефона 122. После этого с заявителем свяжется сотрудник медучреждения и ответит на все вопросы», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Информация через сервис 122 передаётся о пациентах старше 18 лет, которые при госпитализации указали данные родственника. Если заявка поступила до 11 утра, врач свяжется с заявителем в тот же день — до 20:00. Заявки после 11:00 обслуживаются на следующий день.