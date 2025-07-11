Подмосковные врачи спасли подростка, упавшего на железный прут
Шестнадцатилетнего подростка с проникающей раной бедра спасли врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Мальчика привезли в больницу по скорой. Выяснилось, что он прыгнул с гаража и напоролся бедром на острый прут железного забора. Рентген показал, что прут вошёл очень глубоко — вплоть до седалищного нерва. При этом жизненно важные органы задеты не были.
«После рентгена мы провели первичную хирургическую обработку раны и выполнили операцию, при которой для закрытия раны была использована собственная кожа пациента. А чтобы рана не загноилась, мы установили дренаж», — рассказал травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.Сейчас подросток чувствует себя хорошо, его уже выписали домой. Лечение он продолжит амбулаторно.