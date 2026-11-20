20 ноября 2026, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Девочку, случайно проглотившую десятирублёвую монету, спасли от удушья врачи Мытищинской горбольницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Ребёнок поступил с обильным слюнотечением и непрерывным плачем. Рентген показал, что монета находится в устье пищевода. Из-за отёка тканей и накапливающейся слюны маленькая пациентка могла задохнуться, поэтому было решено срочно провести операцию.





«Это ювелирная работа. Устье пищевода — зона высокого риска, вплотную прилегающая к крупным сосудам и голосовым складкам. Монета диаметром почти два сантиметра перекрыла просвет органа. Нам удалось завести щипцы-«крокодил» за край монеты, надежно зафиксировать ее и извлечь через рот без смещения и повреждения слизистой», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Мытищинской больницы Сулейман Ахмедов.