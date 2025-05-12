Малый и средний бизнес Подмосковья инвестировал в ОЭЗ более 55 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Малый и средний бизнес обеспечил более четверти объёма инвестиций в особых экономических зонах Московской области. Это более 55 млрд рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«ОЭЗ – привлекательная площадка не только для крупного бизнеса, но и для малых и средних предприятий. В Подмосковье на территориях особых экономических зон работают 216 резидентов, 159 из которых внесены в реестр МСП. Малый и средний бизнес обеспечил более четверти объёма инвестиций, осуществлённых в ОЭЗ региона, что составляет свыше 55 млрд рублей. На этот сектор приходится около 30% созданных в подмосковных ОЭЗ рабочих мест – почти 4,5 тыс.», – пояснила Зиновьева.Как рассказали в подмосковном Мининвесте, благодаря механизмам поддержки, в том числе налоговым преференциям, предприятия могут эффективно развиваться в ОЭЗ и расширять деятельность даже в условиях ограниченного стартового капитала.
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Лора Луганская