Спецпроект к 80-летию Победы представил истории подмосковных предприятий

Фото: vk.com/app_openfactories#/specials
Соцсеть «ВКонтакте» запустила спецпроект, рассказывающий о подвиге сотрудников подмосковных предприятий в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы истории собрали в мини-приложении «Открытая промышленность», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Огромный вклад в Победу внесли предприятия Московской области и их сотрудники. Сегодня в регионе насчитывается 1,5 тыс. крупных и средних предприятий. Некоторые имеют многолетнюю историю, особое место в которой занимают военные годы. Специальный проект поможет узнать больше о родном Подмосковье, вкладе жителей в Победу», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Участниками спецпроекта стали Красногорский завод им. С.А. Зверева, Коломенский завод, Загорский оптико-механический завод и многие другие предприятия. Пользователи смогут изучить историю региональных предприятий, узнать интересные факты, познакомиться с сотрудниками, ставшими героями войны.
В министерстве добавили, что проект создали Агентство стратегических инициатив, компания VK и Минпромторг России. Сейчас он охватывает более 130 предприятий из 30 регионов страны.
Проект доступен пользователям ВКонтакте в мини-приложении «Открытая промышленность». Раздел о Подмосковье можно найти по ссылке.
Истории сотрудников предприятий Подмосковья можно прочитать в VK, а также в сообществе Мининвеста во «ВКонтакте».
Мини-приложение доступно в разделе «Сервисы» во «ВКонтакте». Оно адаптировано для просмотра с мобильных устройств и персональных компьютеров.
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