В Подмосковье за последний год стартовало 100 импортозамещающих проектов

Фото: пресс-служба компании «Изолятор – полимерные изоляторы и композиты»
В Московской области за последний год начали реализовывать 100 новых проектов технологического суверенитета. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«В течение последнего года сразу 100 проектов импортозамещения вышли в регионе на стадию реализации. Суммарный объём заявленных инвестиций превышает 41 млрд рублей. За счёт открытия новых предприятий в регионе создадут 4,2 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Среди последних проектов импортозамещения – проект компании «ОКБ КП», которая планирует производить в городском округе Мытищи электрические и оптические кабельные сборки.
Другой импортозамещающий проект начала компания «Изолятор-ПИК». Инвестор запустит в муниципальном округе Шаховская предприятие по выпуску композитных полых изоляторов. В министерстве напомнили, что с 2022 года в Подмосковье было заявлено 418 проектов технологического суверенитета. 165 из них уже реализованы.
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