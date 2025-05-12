Подмосковная компания познакомилась с работой промышленных парков Гуанчжоу

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Команда компании ХСА побывала в китайском Гуанчжоу и ознакомилась с работой технопарков районов Хуанпу и Наньша. Компания занимается строительством на территории Подмосковья промышленной недвижимости Industrial City в формате light industrial, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В китайских технопарках эффективно развивают высокотехнологичные отрасли, информационные технологии, искусственный интеллект и биофармацевтическую промышленность.
Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время компания ХСА и представители китайских промышленных сообществ намерены разработать программу взаимодействия между промышленными парками двух стран.
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«Развитие сотрудничества с Китаем – одно из важнейших стратегических направлений работы ХСА, в том числе в рамках партнёрской программы по локализации промышленного производства для компаний стран БРИКС. Наше взаимодействие позволит предложить разные инфраструктурные решения для промышленных предприятий, в том числе цифровые сервисы», – сказал партнёр ХСА, зампредседателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артём Петрухин.Из-за развитой промышленной экосистемы Гуанчжоу стал индустриальным центром Китая, где создают отраслевые районы. Сейчас индустриальные зоны и небольшие промышленные парки производят большую часть продукции промышленности китайского города.
Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время компания ХСА и представители китайских промышленных сообществ намерены разработать программу взаимодействия между промышленными парками двух стран.
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Лора Луганская