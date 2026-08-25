Подмосковные спасатели освободили застрявшую в батарее кошку

25 августа 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Операцию по спасению кошки, застрявшей лапой в решётке радиатора, провели работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в округе Дубна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка кошки. Она рассказала, что пыталась самостоятельно освободить животное, но любое движение только усиливало панику у питомца.





«Прибывшие по вызову спасатели зафиксировали кошку, чтобы она не навредила себе, а потом с помощью слесарного инструмента расширили проём решётки и освободили застрявшую лапу», — говорится в сообщении.