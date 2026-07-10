Маммография помогла выявить у подмосковных пациенток более 20 тысяч отклонений

10 июля 2026, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 260 тысяч маммографических исследований провели в Московской области с начала текущего года. В результате удалось выявить более 20 тысяч отклонений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Самостоятельно записаться на бесплатную диагностику молочных желез в регионе могут женщины в возрасте от 40 лет, прикреплённые к областным поликлиникам и не проходившие маммографию последние два года.





«Регулярное прохождение маммографии позволяет своевременно выявлять заболевания, в том числе онкологические, что значительно повышает эффективность лечения. Пациенток, у которых выявили отклонения, направили на дополнительную диагностику и консультацию», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.