В поликлинике №3 в Коломне 11 июля проведут Единый день диспансеризации

10 июля 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти диспансеризацию за один день смогут жители Коломны в субботу, 11 июля, в поликлинике №3. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Проверить здоровье приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. В программу входит измерение роста и веса, внутриглазного и артериального давления, сдача общего и биохимического анализа крови, ЭКГ, рентген грудной клетки, а для женщин после 40 лет — маммография.





«Единый день диспансеризации поликлиника № 3 принимает у себя в этом году уже второй раз. Это удобно для пациентов: в субботний день за одно посещение можно полностью пройти все обследования», — сказала заведующая поликлиникой № 3 Коломенской больницы Ольга Беляева.