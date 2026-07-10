В Балашихе завершают строительство детсада на 205 мест

10 июля 2026, 08:55

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 205 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Новоград Павлино» в Балашихе. Сейчас готовность объекта приблизилась к 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Площадь здания составляет 3 400 квадратных метров. Там предусмотрены помещения для девяти групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный зал со сценическим оборудованием, физкультурный зал с детскими тренажёрам, кружковая, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок.





«В настоящее время на объекте завершены фасадные работы, смонтированы лифты, заканчивается монтаж инженерных коммуникаций и чистовая отделка помещений. На площадке заняты около 50 рабочих», — говорится в сообщении.